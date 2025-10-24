Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 99 Zuschauer waren live dabei.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:0 vorne – 47. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Fynn Teichmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Aken erlangte (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann, Nelles, Erler, Zagiev (74. Cil), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), L. Csehil, Chebbah (89. Mewes), Mißner (63. Strobel), Kirchhoff, Schneidewind

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann, Abdul Awali (87. Schulz), Teichmann, Knauth, Kutscher, Zakhel, Mazurkevych, Mrachacz, Dreßler, Hellmer

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99