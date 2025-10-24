Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 130 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Die Wernigeroder legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Radomski der Torschütze (64.).

64. Minute: FC Einheit Wernigerode II baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Philipp Finze, den Ball ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu verschaffen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Peszt (80. Niehoff), Böhme, Kläfker (60. Kodatis), Vollmer (65. Foltis), R. Schmidt, Müller, Blecker, Radomski (88. Bogumil), J. Schmidt, Beddigs (85. Clemens)

1. FSV Nienburg: Held – Finze, Dauch (42. Dobrin), Ebeling, Kümmel, Brauer, Baer (60. Knop), Schmidt, Schmilorz, Kober, Hensel

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130