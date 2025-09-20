weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 4. Spieltag: FC Einheit Wernigerode II siegt daheim mit 2:0 gegen Germania Wernigerode

Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Wernigerode freuen.

Aktualisiert: 21.09.2025, 02:51

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Rouven Blecker für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Wernigerode
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II führt nach 67 Minuten 2:0

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Wernigeroder haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), Müller, Niehoff (64. Kodatis), Peszt (76. Kläfker), Böhme, R. Schmidt, Beddigs, J. Schmidt (85. Clemens), Blecker, Ibrahim (90. Reitmann)
Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (67. Asemerom), Hahne, Mittag, Krokowski, Seil, Thiel (41. Wagner), Blume (79. Stechhahn), Seil, Kugenbuch (67. Koch), Müller
Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251