Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

1:1 für VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau – 58. Minute

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Marian Albustin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erlangen (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Pessel, Hüttig, Marks, Racine, Oikonomidis (81. Emmerich), Haese, Cabral, Bölke, Kurti (66. Dierichen)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mack (80. Bernert), Albustin, Börner (75. Bernhardt), Sieber, Hähnel, Mende (66. Bochmann), Anger, Hertel (66. Degel), Riesen, Ullmann

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107