Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Partie gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Beobachter auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) hinnehmen musste.

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 31. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (80. Winter), Teubner (88. Mendel), Fromme, Müller, Resch, Bertram, Günther, Korbginski (88. Rautmann), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Leon (80. Hutzler)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Unthan (66. Witter), Lorenz, Khalid, Danyi, Ugoh (46. Zabel), Prokein, Heute, Rayko, Onyedeke, Meyer

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35