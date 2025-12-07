Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

FC Einheit Wernigerode II und Blankenburger FV – 1:1 in Minute 62

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Lukas Radomski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – R. Schmidt, Radomski (78. Bogumil), Raeck, Herbst, Blecker, J. Schmidt, Niehoff (66. Reitmann), Böhme (60. Beddigs), Pillich (87. Kläfker), Clemens

Blankenburger FV: Effler – König (64. Schnabel), Kupke, Huch (80. Lepetit), Kuhbach, Müller, Paul (87. Schinke), Alhndi (83. Pluskat), Alhndi, Krause, Schröder

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63