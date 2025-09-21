Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Heimverein TSG Grün-Weiß Möser gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Möser/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II mit einem torlosen 0:0 (0:0). 43 Fußballfans waren auf dem Sportplatz live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Spanka (78. Mäser), Rudolf, Schilf (49. Schlaizer), Gerbig, Gonsior, Thon, Kliemann, Kersten (68. Rogge), Thiele, Drobysh

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed (68. Thürnagel), Lang (46. Truong), Berisha, Diener, Michalek (68. Althaus), Ellebrecht, Schütz, Kreuter (46. Mohammed), Chwoika, Krühne-Ploetz

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43