Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Müller.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

59. Minute: FC Einheit Wernigerode II vorne dank Doppelpack von Moritz Benjamin Müller – 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (79.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Danielack (78. Clemens), Böhme (58. Kodatis), Pandyal, Müller, Niehoff, Vollmer (46. Riemann), J. Schmidt, Foltis, Radomski (74. Herbst), Peszt (83. Bogumil)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hengstmann, Löbel, Camsky, Tolle, Wolter, Tupy, Hoppmann, Smetana, Raschek (68. Bock), Pfau

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27