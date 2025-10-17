Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat die VfB Germania Halberstadt 2 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niko Menge den Ball ins Netz (14.).

1:1. Die Kroppenstedter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Zeidler versenkte den Ball in Minute 70. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Christian Conrad versenkte den Ball in Spielminute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 auszubauen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig, Zeidler, Simon (67. Allner), Dannhauer, Menge (67. Tunsch), Conrad, Genschmar, Theile, Eckert, Lippoldt

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann, Seibert, Tobisch (90. Mohr), Gruhle (90. Franke), Sommermeyer, Burger (61. Stein), Conrad, Böttger, Liehr (83. Scheunert), Helbig

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85