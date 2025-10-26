Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte das Team des SV Langenstein den Quedlinburger SV am Sonntag vom Platz.

Langenstein/MTU. 6:0 (1:0) in Langenstein: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Sonntag im Tor der Gäste aus Quedlinburger untergebracht.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Langensteiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (52.).

52. Minute: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Pinta (80. Schulmeyer), Schulze, Hanke (75. Liebing), Priese, Rappe (62. Hoeft), Krumnow, Neutzner, Bellan (46. Gifhorn), Holtzheuer (62. Götting)

Quedlinburger SV: Demchenko – Spannaus, Lindow (32. Gabriel), Apel, Beti, Stertz (75. Bode), Brunner (90. Meves), Filippov, Hamann (79. Rink), Pflug (67. Möller), Deiters

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64