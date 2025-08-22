Für den SC Germ.1993 Kroppenstedt endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Kroppenstedter Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Plötzkau 1921 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und in Minute 64 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kroppenstedter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tobias Reiners der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Die Plötzkauer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließ Erik Rene Gebbert für Paul Hoppe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Hoppe den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Peschek, Hoffmann, Tobisch, Böttger, Liehr, Helbig, Bode, Zeppernick, Sommermeyer, Burger

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gruschetzki, Sack, Kluge, Reiners, Christmann, Hesse, Beck, Fechtner (61. Döltz), Gebbert (68. Hoppe), Van Linthout

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97