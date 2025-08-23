Dem MTV 1887 Welsleben glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, die JSG Mittelelbe mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Unentschieden. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jeremy Opitz traf in der 52. Spielminute. So leicht ließen sich die Welsleber nicht abhängen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bennet Kunze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – F. Brych, N. Brych, Mackus, Löbel, Richter, Marx, Hellige, Al-Alwan, Raschek, Filax

JSG Mittelelbe: Schmidt – Fraaß, Müller, Schmidt, Tuchen, Kunze, Rudolph, Maltritz, Hensel, Tuchen, Grunewald

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40