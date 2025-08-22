Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half der SG 1919 Trebitz am Freitag nicht, als sie sich vor 218 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den SV Eintracht Elster geschlagen geben musste.

1:3 – SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Partie zwischen der SG 1919 Trebitz und dem SV Eintracht Elster hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Elster auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Gleich nach Anpfiff schoss Kai Michael Meene das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

Minute 62 SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (85.). Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Höppner (62. Krott), Kirschke, Bilke, Meene, Kühne, Poenicke, Födisch (62. Gröber), Schneider (82. Schütz), Oberländer

SV Eintracht Elster: Walter – Kase, Göbel, Dietze, Zoberbier (80. Michael), Schneider, Engelhardt, Schüler (90. Jahn), Witzel, Schutzsch (89. Donath), Lavrov

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218