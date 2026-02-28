Der Quedlinburger SV hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die Germania Wernigerode mit 0:2 (0:0).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Minute 66: Quedlinburger SV mit 0:2 im Rückstand

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Sölle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (66.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Pathak, Hamann, Möller (75. Spannaus), Deiters (62. Rink), Steller, D. Arbeiter, R. S. Arbeiter, Stertz (79. Beti), Pflug, Rosplesch (62. Bode)

Germania Wernigerode: Kubanek – Mock, Hahne, Thiel (46. Sölle), Seil, Wypior (86. Kugenbuch), Deunert, Hahne, Müller (84. Stechhahn), Seil, Seil

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55