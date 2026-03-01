Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem souveränen 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Wörmlitz-Böllberg überlegene vierzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 14:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

1. FC Zeitz baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 19

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 14:1 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter, Reiche (53. Medovkin), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Müller, Rothe, Rieger, Thäle, Kämpfe (61. Nerea), Felgenträger, Michel (21. Schubert)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Haase, Funke, Abo Zamr, Ölmez, Redzhebov, Schulze, Ouedraogo

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30