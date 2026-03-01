Die NSG SSC/RW Weißenfels erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jaime Ian Kalkofen (15.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel NSG SSC/RW Weißenfels gegen Haldensleber SC – Minute 15

Gleichstand. Die Haldensleber konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Sebastian Riedner traf in Spielminute 31 zum zweiten Mal. Die Weißenfelser nahmen aber nochmal Anlauf. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner schoss und traf in Spielminute 73 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Kalkofen (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die NSG SSC/RW Weißenfels sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, May (76. Meyer), Saedan (70. Ohl), Klose (46. Perrey), Kuhles, Buttlar (26. Mertin), Kalkofen, Schulze (27. Menzel), Heerdegen, Wagner

Haldensleber SC: Jahn – Schnee (26. Quaschny), Riedner, Duckstein (75. Arend), Madaus, Thal (64. Fölsch), Boege, Prokop, Ahlfeld, Petrochenko (64. Grmay), Wilken

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30