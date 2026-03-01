Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 3 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

54. Minute JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 im Gleichstand – 1:1

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Grabo, Jentzsch, Henze (44. Jenzsch), Zager, Mateus, Trenkhorst (46. Schneegaß), Kautzsch, Mrasek, Dorn

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15