Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des SV Langenstein den Quedlinburger SV am Sonntag vom Platz.

Langenstein/MTU. 6:0 (1:0) in Langenstein: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Sonntag im Tor der Gegner aus Quedlinburger untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Langensteiner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

52. Minute: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Pokorny im gegnerischen Tor. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Pinta (80. Schulmeyer), Bellan (46. Gifhorn), Priese, Rappe (62. Hoeft), Krumnow, Ferdenus, Schulze, Holtzheuer (62. Götting), Hanke (75. Liebing)

Quedlinburger SV: Demchenko – Filippov, Deiters, Apel, Brunner (90. Meves), Hamann (79. Rink), Stertz (75. Bode), Pflug (67. Möller), Lindow (32. Gabriel), Spannaus, Beti

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64