weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 3 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 13. Spieltag: SV Langenstein unterliegt FSV Grün-Weiß Ilsenburg II knapp mit 0:1

Ergebnis 13. Spieltag SV Langenstein unterliegt FSV Grün-Weiß Ilsenburg II knapp mit 0:1

Mit einer Niederlage für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

06.12.2025, 17:50

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
  • Austragungsort: Halberstadt
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Pinta (46. Eska), Gifhorn, Neutzner, Rappe (75. Herrmann), Hanke, Bellan, Ferdenus, Hoeft, Götting (66. Holtzheuer), Priese (85. Schulze)
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner (75. Hinze), Hanns, Abel, Watanabe (83. Waldmann), Gödeke, Klaus, Reuss, Kuthe, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50