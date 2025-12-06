Mit einer Niederlage für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

SV Langenstein unterliegt FSV Grün-Weiß Ilsenburg II knapp mit 0:1

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Pinta (46. Eska), Gifhorn, Neutzner, Rappe (75. Herrmann), Hanke, Bellan, Ferdenus, Hoeft, Götting (66. Holtzheuer), Priese (85. Schulze)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner (75. Hinze), Hanns, Abel, Watanabe (83. Waldmann), Gödeke, Klaus, Reuss, Kuthe, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50