Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber Dessauer SV 97 I gegen den SV Allemannia 08 Jessen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen ist gleichauf geendet.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Julian Bittner für Dessau traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Michel Nick Wedmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Jessener Team errang (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Rupprecht, Eckersberg, Markert, Walzer, Bittner (69. Abaszada), Schlichting, Merkel, Malende, Apel, Zabel

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Quinque, Weidmann, Wedmann (87. Peinl), Olexy, Michalke (79. Dietel), Michlick (69. Sachse), Heinze (89. Böhme), Winter, Alalawi, Michlick

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65