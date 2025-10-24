Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+2

In der 64. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits zwei Minuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann, Kirchhoff, Nelles, Zagiev (74. Cil), Schneidewind, Chebbah (89. Mewes), Erler, Mißner (63. Strobel), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), L. Csehil

FC Stahl Aken: Krenzler – Knauth, Hellmer, Zakhel, Mazurkevych, Teichmann, Saalmann, Abdul Awali (87. Schulz), Mrachacz, Kutscher, Dreßler

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99