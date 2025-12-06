Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Nach nur 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Eric Landgraf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Laszlo Csehil der Torschütze (67.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Kochstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erzielen (90.+3). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Ihbe, Buschmann, Landgraf (57. Streuber), Zuchowski, Böhme, Strokosch (61. Krüger), Friedrich (71. Hajowsky), Hensen, Zabel, Richter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – König, Nelles (80. Achilles), Csehil, Jentzsch (61. Schneidewind), Pabstmann (71. Kirchhoff), Mißner, Riediger, Tran Nguyen Gia, Eberhard, Strobel

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35