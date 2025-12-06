Ergebnis 15. Spieltag Knappe Niederlage: SC Freital unterliegt RSV Eintracht 1949 0:1
Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen.
Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 214 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 17 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949
SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Frenzel (79. Böcker), Fluß (68. Schulze), Von Brezinski, Herold (90. Ohnesorge), Schiemann (68. Weidauer), Menz, Heidler, Wermann (79. Michael)
RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig, Wurster (88. Yatkiner), Güllmeister, Krüsemann (79. Ekalle), Samson, Kruska, Steinborn, Mustapha, Fron, Plumpe (79. Jupolli)
Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214