Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen.

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 214 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Frenzel (79. Böcker), Fluß (68. Schulze), Von Brezinski, Herold (90. Ohnesorge), Schiemann (68. Weidauer), Menz, Heidler, Wermann (79. Michael)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig, Wurster (88. Yatkiner), Güllmeister, Krüsemann (79. Ekalle), Samson, Kruska, Steinborn, Mustapha, Fron, Plumpe (79. Jupolli)

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214