Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Schiri Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Kevin Werner erzielt.

48. Minute FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit FC Grimma – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

33 Minuten nach der Pause konnte Maximilian Schlegel (Rudolstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner, Heß (90. Barthel), Schlegel, Krahnert (72. Floßmann), Rupprecht, Smyla, Kponton (46. Ensenbach), Starke (90. Riemer), Frackowiak, Rühling (72. Schneider)

FC Grimma: Lumpitzsch – Spreitzer, Werner, Vogel, Markus (75. Cap), Rieger, Kind (70. Janz), Katzenberger, Mattheus (61. Tröger), Bartsch, Ziffert

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100