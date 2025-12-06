Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Duell mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Eric Landgraf für Kochstedt traf und in Minute 15 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Laszlo Csehil erzielt.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Kochstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erzielen (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Ihbe, Landgraf (57. Streuber), Friedrich (71. Hajowsky), Böhme, Strokosch (61. Krüger), Zabel, Buschmann, Hensen, Zuchowski, Richter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – König, Pabstmann (71. Kirchhoff), Nelles (80. Achilles), Strobel, Mißner, Eberhard, Tran Nguyen Gia, Jentzsch (61. Schneidewind), Riediger, Csehil

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35