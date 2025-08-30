Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem Dessauer SV 97 I am Samstag nicht, als er sich vor 72 Fans mit 2:4 (2:0) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:4 (2:0). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Dessauer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:0).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nur fünf Minuten nach Spielstart lenkte Vitalij Zagiev den Ball ins eigene Tor und brachte den Dessauern unerwartet die Führung (5.). Die Dessauer legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze.

2:0 Vorsprung für Dessauer SV 97 I – 31. Minute

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Zagiev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu festigen (78.). Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Walzer (64. Markert), Akbari, Abdulkarim (88. Hulwa), Von Klöden, Schlichting (64. Jornitz), Malende, Abaszada (46. Apel), Bittner, Eckersberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Chebbah, Riediger, Achilles, Kirchhoff (46. Csehil), Pötzsch, Nelles (81. Rohde), Pabstmann (46. Strobel), Schneidewind, Eberhard, Zagiev

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72