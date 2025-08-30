Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem Dessauer SV 97 I am Samstag nicht, als er sich vor 72 Fans mit 2:4 (2:0) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:4 (2:0) getrennt. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Dessau eine Niederlage gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II schlucken. 2:4 (2:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielbeginn von Vitalij Zagiev ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Dessauern eine unerwartete Führung ein (5.). Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Elshan Abaszada erzielt.

31. Minute: Dessauer SV 97 I liegt mit 2:0 vorne

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Zagiev den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Schlichting (64. Jornitz), Abaszada (46. Apel), Eckersberg, Von Klöden, Akbari, Bittner, Merkel, Abdulkarim (88. Hulwa), Malende, Walzer (64. Markert)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Nelles (81. Rohde), Achilles, Eberhard, Schneidewind, Zagiev, Chebbah, Pötzsch, Pabstmann (46. Strobel), Riediger, Kirchhoff (46. Csehil)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72