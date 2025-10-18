Ergebnis 8. Spieltag 2:5 – FC Stahl Aken verliert auf dem heimischen Platz klar gegen TuS Kochstedt
Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der FC Stahl Aken gegenüber dem TuS Kochstedt machtlos und wurde 2:5 (2:2) besiegt.
Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:2).
In Minute 13 schoss Andy Dreßler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Akener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Christopher Hein der Torschütze (15.).
FC Stahl Aken Kopf an Kopf mit TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 15
Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Es blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr
- Austragungsort: Aken
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 8
Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Darvin Francis Hajowsky den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 verfestigte (57.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.
Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt
FC Stahl Aken: Schulz – Dreßler (87. Mazurkevych), Rzeznitzeck (71. Teichmann), Müller, Knauth, Hellmer, Lippert (76. Kutscher), Rehsack, Abdul Awali, Mrachacz, Ufer
TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf (87. Starke), Hajowsky, Krüger, Karbath (72. Denell), Streuber, Ihbe, Strokosch, Richter, Ziemba (46. Hensen), Hein (90. Streit)
Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44