Dem VfB 1921 Krieschow glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 186 Zuschauer waren live dabei.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen die Gäste aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

VfB 1921 Krieschow führt in Minute 14 mit 2:0

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Gerstmann, Pereira Rodrigues, Bittroff, Seibt (61. Michalski), Hebler (73. Stephan), Pahlow (84. Zizka), Fuchs, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky)

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (80. Konieczny), Schleicher, Witte (70. Pfeiffer), Kaschlaw, Scheffler, Masuth (85. Kovalov), Stark, Mahrhold (70. Matiiv), Schaarschmidt, Schulze (70. Ilchenko)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186