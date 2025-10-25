Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte einen überlegenen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Julius Sahr am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Heinze für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Jessener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (64.).

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinrich, Olexy (80. Michalke), M. Michlick (80. Sachse), Wedmann, Böhme (61. Krause), J. Michlick, Alalawi, Heinze (80. Schüler), Quinque, Weidmann

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Preuß, Poenicke, Krott (73. Howe), Schütz, Födisch, Oberländer, Kirschke, Gröber, Kühne

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81