Dem SV Eintracht Elster gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Kochstedt durch.

In Minute 12 schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Zahna-Elsteraner legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze.

Minute 45+1: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (70.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – T. Richter, Schneider (81. Donath), L. Witzel (75. Schüler), Lavrov, Schutzsch, Schuschke, Engelhardt, Kase, Dietze, M. Witzel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber, Krüger, Ziemba (63. Täubrecht), Rüdiger (56. Karbath), Hensen, Böhme, Zabel, Ihbe, Landgraf, Richter

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60