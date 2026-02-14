Am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

RSV Eintracht 1949 sichert sich knappen Sieg gegen VfL Halle 96 mit 3:2

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und VfL Halle 96 – Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Luca Krüsemann ersetzte Till Plumpe. Auf der Gastseite sprangen Anxhelo Kurti für Arlind Shoshi und Mathieu Racine für Maximilian Jagatic ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Ekalle, Steinborn, Yatkiner (62. Göth), Güllmeister, Plumpe (79. Krüsemann), Kruska, Bilbija, Mustapha, Samson

VfL Halle 96: Stark – Lubsch, Shoshi (75. Kurti), Dos Santos, Hüttig, Jagatic (75. Racine), Cabral, Bölke, Jagupov, Frühauf, Marks

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71