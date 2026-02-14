Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 43 Zuschauern über einen soliden 5:3 (1:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Jan-Niklas Seifert traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Coswiger mussten nach 21 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Tarek Löwe sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

1:1 für Dessauer SV 97 I und SV Blau-Rot Coswig – Minute 44

Unentschieden. Die Coswiger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 57. Spielminute. So leicht ließen sich die Dessauer jedoch nicht unterkriegen. Julian Bittner traf in Spielminute 60, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt schoss und traf in der 83. Minute ein weiteres Mal. 3:3. Der Dessauer SV 97 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Luca Maximilian Dieckow traf in Minute 86. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Matin Yousef ersetzte Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Dessauer SV 97 I noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Matin Yousef (Dessau) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:3 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 I rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Walzer, Markert (71. Bayard), Merkel, Dieckow, Malende, Eckersberg, T. Berger, Bittner (89. Yousef), Von Klöden

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann, Warnecke, Bergt, Plotz, Guroll (70. Körner), Löwe (84. Weber), Scheller, Seifert (62. Ziem), Schmidt, Schölzel (30. Schaaf)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43