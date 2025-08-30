Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Andreas Wappler und sein Team FC Victoria Wittenberg gegen die SG 1919 Trebitz – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Wittenberg/MTU. Die 41 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Wappler, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg steckte einmal Gelb ein (44.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lucas Tann (50.) erzielt wurde.

Minute 50: FC Victoria Wittenberg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Witt (Wittenberg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (86.). Mit 5:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Huth, Hüller (46. Thöner), Witt, Arlt, Kießling, Henska (76. J. Müller), Klanert (70. Ritter), Tann (83. Rasche), M. Müller, Dorn

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott, Poenicke, Preuß, Födisch, Schneider (82. Schütz), Grobmann (69. Gröber), Kirschke, Bilke, Kühne, Oberländer

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41