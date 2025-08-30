Einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig heimste der SV Friedersdorf am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

12. Minute SV Friedersdorf auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jean-Pascal Körner traf in der 13. Spielminute ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt traf in Spielminute 89. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Jefkay, Rohde (62. Krasnokutskyi), Vereshchaka (73. Fischer), Hartmann, Kowalski (85. Kökel), Seiring (79. Al-Suliman), Stolzenhain (68. Mühlbauer), Mieth, Walter, Thiel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (56. Müller), Ziem, Seifert, Saage, Warnecke, Löwe, Giese (75. Kanzenbach), Bergt, Ziem (28. Weber), Körner (63. Kainz)

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50