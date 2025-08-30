Der Turbine Halle II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach lediglich 23 Minuten schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Turbine Halle II – Minute 24

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Waldemar Ermolaev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (24.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Otremba, Heldt (65. Titonis), Kuske, Kasparek (80. Krziwanie), Everding (75. Kallen), Kochmann (70. Thermann), Braunschweig (85. Zahn), Leinhoß, Schulze, Ermolaev

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (57. Burmeister), Troitzsch, Öder (80. Moradi), Kleinert, Dinter, Ranft, Wittmann, Grimm, Aschenbach (46. Pfeifer)

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58