Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Duell mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch traf für den SV Eintracht Elster in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Nach kurzer Zeit leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Jan Sascha Schulze den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (23.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Damon Schüler ersetzte Lennox Witzel und Yannick Schüler kam rein für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke (89. Zoberbier), L. Witzel (66. D. Schüler), Schneider, Lavrov, Dietze (76. Göbel), Kase (66. Y. Schüler), Engelhardt, T. Richter, Schutzsch (83. Donath), M. Witzel

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer (7. Rubitzsch), Schilling (70. Loppnow), Vogel, Griebner, Schulze, Gaedke, Chebbah, Bruch (83. Hofmann), Eckardt (80. Samaniega Lopez), Westendorf (70. Simon)

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55