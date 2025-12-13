Ergebnis 16. Spieltag 0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 trennen sich remis
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Rudolstadt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1. 111 Zuschauer verfolgten das Spiel im Städtisches Stadion.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner, Frackowiak, Rupprecht, Ensenbach (79. Riemer), Starke, Heß, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Kponton (70. Rühling), Krahnert
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker, Sobe, Fromm, Hofmann, Reh, Born (75. Krautschick), Baudisch, Weiß, Goebel (75. Bürger), Stopp
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111