Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1. 111 Zuschauer verfolgten das Spiel im Städtisches Stadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner, Frackowiak, Rupprecht, Ensenbach (79. Riemer), Starke, Heß, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Kponton (70. Rühling), Krahnert

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker, Sobe, Fromm, Hofmann, Reh, Born (75. Krautschick), Baudisch, Weiß, Goebel (75. Bürger), Stopp

; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111