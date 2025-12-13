Kantersieg für den SV GOLPA: Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG 1919 Trebitz feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 11:0 (3:0).

Möhlau/MTU. Gleich elfmal hat der SV GOLPA am Samstag gegen die Gegner aus Trebitz eingenetzt. 11:0 (3:0) für die Möhlauer.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin Götz für GOLPA traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Möhlauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Simon Frank Thiecke der Torschütze (43.).

SV GOLPA führt in Minute 43 mit 2:0

Der Siegeszug der Möhlauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Brückner im gegnerischen Tor. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Alois Rieschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 11:0 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Möhlauer entschieden. Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Reichmann (62. Rieschick), Krause, Vetter (71. Kästner), Micklisch, Götz (62. Reiche), Neumann, Thiecke, L. F. Schmidt, J. Schmidt, Schröter (62. Neuwirth)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Meene, Gröber, Poenicke, Kirschke, Preuß, Tawfik Kinani, Haberzeth, Schneider, Höppner, Schütz

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36