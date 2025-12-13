Der SSC Weißenfels errang am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 125 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Maximilian Oha vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

92. Minute: SSC Weißenfels baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende des Duells sollte es dem SSC Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Timm Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (63. Kopp), T. Koch, Schumann, Purrucker (86. Schneider), Luib (90. Beyer), Dierichen, Zerbe (74. P. Koch), Hafkesbrink, Puphal, Löser (63. Zozulia)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Galushyn, Elflein (46. Born), Weimann, Böhme, Ehrhardt (63. Litzenberg), Bauer, Ludwig (72. Potapenko), Gründling (63. Hoffmann), Hlynianyi, Hadaschik

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125