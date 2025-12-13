Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Duell mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen das Team mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Nach nur kurzer Zeit leisteten die Gäste sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Jan Sascha Schulze den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (23.).

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 23. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite verließen Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke (89. Zoberbier), Kase (66. Y. Schüler), Schutzsch (83. Donath), T. Richter, Engelhardt, Dietze (76. Göbel), L. Witzel (66. D. Schüler), Lavrov, M. Witzel, Schneider

SG Empor Waldersee: Bahn – Chebbah, Griebner, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Westendorf (70. Simon), Schäfer (7. Rubitzsch), Bruch (83. Hofmann), Schulze, Gaedke, Vogel, Schilling (70. Loppnow)

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55