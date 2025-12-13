Dem SSC Weißenfels glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 125 Zuschauer waren live dabei.

SSC Weißenfels siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Weißenfels/MTU. Die 125 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels liegt in Minute 90+2 2:0 vorn

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Timm Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen, Hafkesbrink, Luib (90. Beyer), Schumann, Löser (63. Zozulia), Puphal, T. Koch, Raßmann (63. Kopp), Purrucker (86. Schneider), Zerbe (74. P. Koch)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling (63. Hoffmann), Ludwig (72. Potapenko), Elflein (46. Born), Galushyn, Hlynianyi, Bauer, Ehrhardt (63. Litzenberg), Hadaschik, Weimann, Böhme

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125