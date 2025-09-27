Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 196 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Nach nur 15 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Vincent Elias Seiffert der Torschütze (27.).

SV Germania 08 Roßlau führt mit 2:0 – 27. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

32 Minuten nach der Pause konnte Maximilian Reichardt (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, Müller (84. Michaelis), Mieth (82. Richter), Hanke (78. E. S. Lorenz), Berke, L. Lorenz, Franzel (71. Reichardt), Klausnitzer, Marzian, Seiffert (46. Ruge)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe (82. Saage), Weber (46. Kappel), Guroll (46. Körner), Scheller, Seifert (74. Schölzel), Ziem, Schölzel, Bergt, Schaaf, Körnicke (74. Müller)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196