Muldestausee/MTU. Die 24 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen das Team aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 vorne – Minute 81

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Fernando Gentil Da Cunha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hulovych (90. Wittig), Kunyk, Synovyd (73. Heßler), Tale (83. Gkouvas), Shaba, Da Silva Semedo, Quilitzsch (63. Hänisch), Gentil Da Cunha, Rocktäschel, Ersed (63. Camara)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Krause, Heinze, Weidmann (86. Kneist), Böhme, Heinrich, Michlick (86. Askar), Olexy, Michlick, Wedmann, Alalawi (84. Michalke)

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24