Muldestausee/MTU. Gleich fünfmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Rivalen aus Aken eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Muldestauseer.

Nach nur 16 Minuten schoss Dedej Ersed das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Muldestauseer legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze.

SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 vorne – Minute 34

Dann konnte Pouch-Rösa einen weiteren Erfolg verbuchen. Oleksii Hulovych schoss und traf in der 39. Minute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Gefährlich wurde die Situation für die Muldestauseer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Dmytro Kunyk versenkte den Ball in Minute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (76.). Damit war der Sieg der Muldestauseer gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Robalo (77. Wittig), Hulovych (68. Schubert), Synovyd, Shaba, Ersed (68. Camara), Gentil Da Cunha, Richter (46. Hänisch), Rocktäschel, Paschos (29. Tale)

FC Stahl Aken: Krenzler – Mazurkevych, Franz (41. Abdul Awali), Knauth (84. Teichmann), Rehsack, Saalmann (76. Zakhel), Dreßler, Müller, Hellmer (84. Kutscher), Belger, Korge

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63