Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Bad Schmiedeberg/MTU. Sechsmal hat die SG 1919 Trebitz am Samstag gegen die Gäste aus Wittenberg eingenetzt. 6:1 (3:1) für die Schmiedeberger.

Kai Michael Meene traf für die SG 1919 Trebitz in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Meene den Ball ins Netz (28.).

Dann waren die abgeschlagenen Wittenberger dran: Christian Müller schoss und traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Victoria Wittenberg steckte einmal Gelb ein.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Meene, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:1 zu erweitern (80.). In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Födisch, Höppner, Oberländer, Krott, Meene, Neumann, Gröber, Preuß, Kühne, Grobmann (67. Schütz)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Thöner, Arlt, Müller (60. Smith-Heston), Vurmo (46. Kießling), Hüller (46. Wightman), Wakrim, Müller, Körnig, Müller

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38