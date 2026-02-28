Der FC Grimma hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt mit 0:3 (0:1).

Grimma/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Manuel Rost, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Daniel Heinrich (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

52. Minute: FC Grimma mit 0:2 im Rückstand

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Grzega den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (73.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Katzenberger, Rieger (75. Schulze), Tröger, Kind, Werner, Vogel, Pistol, Spreitzer, Mattheus, Janz

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic, Hackethal, Heinrich, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Grzega (84. Arnold), Kohn, Boateng (70. Huber), Stobbe, Rust, Zeidler

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91