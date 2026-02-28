Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Robert Voß für Landsberg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt ersetzte Benjamin Rappe und Maximilian George kam rein für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe (67. Kleeblatt), Scheller (88. Stephan), Köhler, Voß, Hampel, Darmochwal, Stryjakowski (67. George), Diallo (85. Thiel), Berbig (31. Dammering), Madalschek

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Lindau, Berger (72. Thomas), Prenz, Schrötter, Merker, Kaschperk (63. Nachtwein), Böttger, Siedler, Jüttner

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68