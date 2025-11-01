Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der SV Seegrehna gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 6:8 (3:0) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 6:8 (3:0) getrennt.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thauer den Ball ins Netz (12.).

Die Wittenberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Julian Niklas Gäbelt schoss und traf in Spielminute 24. Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Stefan Krug traf in der 53. Minute. Der SV Seegrehna ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Thauer traf in der 57. Spielminute noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Thauer traf in Minute 74 ein weiteres Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Krug versenkte den Ball in Spielminute 75 zum zweiten Mal. 5:5. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer schoss und traf in Spielminute 80 ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug schoss und traf in der 81. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jeremy-Niklas Berke den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:8 festigte (90.+5). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Gäbelt, Schüler, Stark, Geißler, Thauer, Trenkel (78. F. Ruprecht), Jäckel, Schenke, Kruse, J. Ruprecht (79. Kohl)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis (27. Franzel), Reichardt (46. Krug), Klausnitzer, Fleischer (77. Möbius), Seiffert (46. Marzian), Ruge, Berke, Mieth, Müller, Hagendorf

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80