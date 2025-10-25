Der Dessauer SV 97 I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I in Minute 75 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philipp Markert (Dessau) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 2:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Malende (68. T. Berger), Schlichting, Merkel, Dieckow (87. Thiele), Markert (87. Hulwa), Kieseler, Von Klöden, Eckersberg, Apel, Bittner (78. Abaszada)

SV Seegrehna: Scherbaum – Stark, Kruse, Griedel (76. Kohl), Trenkel, Schenke, Jäckel, Geißler, Raiskup (64. Ruprecht), Gäbelt, Thauer

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35